Neural Therapeutics und Hanf.com unterzeichnen strategische Investitions- und Optionsvereinbarung zur Schaffung eines wissenschaftlich fundierten Marktführers im Bereich pflanzlicher Wellnessprodukte

Toronto, Ontario – (28. Mai 2025) / IRW-Press / Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL) (FSE: HANF) („Neural“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für ethnobotanische Arzneimittelforschung, das sich auf die Entwicklung therapeutischer Medikamente gegen psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen konzentriert, und CWE European Holdings Inc. („CWE“), Betreiber von Hanf.com, einem führenden deutschen Einzelhändler für CBD-Produkte, freuen sich, den Abschluss einer strategischen Investitions- und Optionsvereinbarung vom 28. Mai 2025 (die „SIO-Vereinbarung“) bekannt zu geben. Ziel ist die Beteiligung von Neural an CWE durch eine Reihe von Transaktionen (die „CWE-Transaktionen“).