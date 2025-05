Argyle Resources Corp. gibt vorläufige Fernerkundungsergebnisse für das Siliziumdioxidprojekt Matapedia, Quebec, bekannt

Calgary - 29. Mai 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) („Argyle“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse einer umfassenden vorläufigen Fernerkundungsstudie für das Siliziumdioxidprojekt Matapedia in der Region Bas-Saint-Laurent in Quebec, Kanada, bekannt zu geben. Die Studie, bei der fortschrittliche Satelliten- und Gasvermessungstechnologien zum Einsatz kamen, stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Identifizierung und Priorisierung von Explorationszielen für hochreinen Quarzit in den Claim-Blöcken des Unternehmens dar.