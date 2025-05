Nur noch im Mai – einen ganzen Bitcoin gewinnen

Ein ganzer Bitcoin hat mittlerweile eine gehörige Wucht. Nur „Dank“ des schwachen Dollars liegt der Bitcoin in Euro noch unter 100.000 Euro. Beim Smartbroker kann man dennoch einen ganzen Bitcoin gewinnen. Die Details lauten laut Smartbroker:

Aber wie sieht es in der zweiten Reihe aus? Wir werfen einen Blick auf den Exoten Solana:

Bitcoin war der Anfang, Ethereum brachte die Idee von programmierbaren Blockchains – und Solana geht nun den nächsten Schritt: schneller, günstiger, vielseitiger. Im Unterschied zu vielen anderen Kryptowährungen kann Solana zehntausende Transaktionen pro Sekunde abwickeln – und das für nur einen Bruchteil eines Cents. Das macht den Coin attraktiv für zahlreiche Anwendungen, etwa im Zahlungsverkehr, bei digitalen Sammlerstücken (NFTs) oder in dezentralen Finanz-Apps (DeFi). Ein weiterer Vorteil: Solana kommt ohne rechenintensives „Mining“ aus und gilt daher als vergleichsweise umweltfreundlich.

Auch große Unternehmen setzen inzwischen auf die Plattform. So hat PayPal seinen Stablecoin ins Solana-Netzwerk integriert. Neue Entwicklungen wie ein eigenes Web3-Smartphone und technische Upgrades erhöhen zusätzlich die Zukunftsfähigkeit.

Zugleich mehren sich Spekulationen über einen möglichen ETF. Große Namen wie VanEck haben entsprechende Anträge gestellt. Sollte die US-Börsenaufsicht grünes Licht geben, könnte das den Weg für viele neue Investoren ebnen.

Fantasie ist also reichlich vorhanden – und auch charttechnisch könnte sich bald ein erstes Stärkesignal zeigen: Seit einigen Monaten konsolidiert der Kurs den kräftigen Anstieg von rund 1.000 Prozent zwischen Sommer 2023 und Frühjahr 2024 in einer Seitwärtsbewegung. Der nun wieder erreichte Preisbereich um 180 USD hat sich mehrfach als Wendezone erwiesen und wird aktuell vom 200-Tage-Schnitt (violett) gestützt. Es lohnt sich daher, Solana nun engmaschiger zu beobachten: Ein Ausbruch darüber eröffnet Potenzial bis etwa 250 USD – ein Plus von rund 40 Prozent. Im negativen Szenario könnte der Kurs bis auf 145 oder 125 USD zurücksetzen. Gerade an der unteren Zone gab es in den vergangenen Monaten wiederholt stärkere Kaufbereitschaft.

Vontobel bietet seit einigen Wochen auch auf Solana Mini-Futures an. Bei der WKN VK2XAS liegt der Hebel bei 1,8. Moderater kommt die WKN VK2XAX mit Hebel 1,4.