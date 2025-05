RBC stuft SALESFORCE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Salesforce von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 420 auf 275 US-Dollar gekappt. Analyst Rishi Jaluria begründete die Maßnahme am Donnerstag vor allem mit dem Kauf des KI-Datenspezialisten Informatica für 8 Milliarden Dollar. Diese Transaktion sei mit Umsetzungsrisiken verbunden. Jaluria hinterfragt zudem die Notwendigkeit des Deals. Die Zahlen von Salesforce für das erste Geschäftsquartal seien unterdessen in etwa im Rahmen der Erwartungen gewesen./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2025 / 05:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2025 / 05:27 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 244EUR auf Tradegate (29. Mai 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.