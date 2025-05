Nvidia-Resultate beruhigen nervöse Anleger - Rekord im Blick

Damit würde im Hauptgeschäft das zuletzt in weite Ferne gerückte Rekordhoch wieder in Reichweite rücken. Anfang des Jahres hatte eine Nvidia-Aktie zeitweise mehr als 153 Dollar gekostet.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die weltweit im Fokus stehenden Aktien des KI-Pioniers Nvidia haben nach den am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen deutlich zugelegt. Im vorbörslichen US-Handel legte der Kurs des US-Spezialisten für Chips zu Anwendungen rund um die Künstliche Intelligenz (KI) um gut sechs Prozent auf 143,30 US-Dollar zu.

Im April war die Nvidia-Aktie wegen des von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Handelskriegs mit China und dem Rest der Welt zeitweise weniger als 90 Dollar wert. Diese Schwächephase hat das Papier in den vergangenen Wochen unter anderem wegen Entspannungssignalen im Handelskonflikt zwischen China und den USA peu à peu hinter sich gelassen.

"Der KI-König hat inmitten des Handelskriegs abgeliefert", schrieb der Experte Stephen Innes von SPI Asset Management in seinem Marktkommentar. Der Konzern habe geliefert - und zwar die Bestätigung, dass der amtierende KI-Chip-König trotz der sich verschärfenden geopolitischen Stürme widerstandsfähig, agil sowie der unbestrittene Eckpfeiler des KI-Megatrends bleibt.

Nvidia konnte im vergangenen Quartal den Umsatz im Jahresvergleich trotz der Probleme durch den Handelskonflikt um 69 Prozent auf rund 44 Milliarden Dollar steigern. Selbst im Vergleich zum Quartal davor gab es ein Plus von zwölf Prozent. Für das laufende Quartal prognostizierte Nvidia trotz der Einbußen im chinesischen Markt einen Umsatz von 45 Milliarden Dollar. Auch hier übertraf Nvidia die Erwartungen. Der Gewinn von Nvidia stieg im Jahresvergleich um gut ein Viertel auf fast 18,8 Milliarden Dollar.

Ergebnisse und Ausblick hätten seine Erwartungen und die der meisten Anleger erfüllt, und die Marge sei sogar etwas besser gewesen als befürchtet, schrieb Timothy Arcuri von der Schweizer Bank UBS in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen. Die Fundamentaldaten des KI-Riesen blieben stark.

Und auch Harlan Sur von der Bank JPMorgan äußerte sich positiv. Der KI-Riese habe bei Ergebnissen und Ausblick trotz der China-Probleme solide abgeliefert. Die Einführung der Blackwell-Chipgeneration laufe rund. Sowohl Sur als auch Arcuri sehen noch deutlich Luft nach oben für die Nvidia-Aktien und bleiben daher bei ihren positiven Empfehlungen.

Nvidia ist mit einem Börsenwert von 3,3 Billionen Dollar gemessen am Schlusskurs vom Mittwoch das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Nummer eins ist mit 3,42 Billionen Dollar Microsoft . Sollte Nividia im regulären Handel so stark zulegen, wie am Morgen erwartet, könnte Nvidia wieder an Microsoft vorbeiziehen./zb/jha/mis

