Silver Storm stockt seine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung auf, um einen Bruttoerlös von bis zu 8,0 Mio. CAD zu generieren

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Einheits-Aktie”) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein „Warrant”). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zum Preis von 0,20 CAD. Die Ausübung kann jederzeit innerhalb von sechsunddreißig (36) Monaten nach dem Abschlussdatum (wie hier definiert) erfolgen.

Das Unternehmen hat den Agenten eine Option eingeräumt, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum ganz oder teilweise ausgeübt werden kann. Sie gilt für den Verkauf von bis zu 15.400.000 zusätzlichen Einheiten zum Angebotspreis, um einen zusätzlichen Bruttoerlös in Höhe von bis zu 2.002.000 CAD zu generieren (die „Agenten-Option“, und zusammen mit dem Marktangebot, die „Platzierung“).

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Sanierungsarbeiten in der Verarbeitungsanlage La Parrilla, für die Bestellung von Spezialteilen mit langen Vorlaufzeiten für die Wiederinbetriebnahme von La Parrilla, für den laufenden Betrieb in den nächsten zwölf Monaten sowie für allgemeine betriebliche Zwecke und als Working Capital zu verwenden. Alle Einzelheiten dazu sind den entsprechenden Platzierungsunterlagen zu entnehmen.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Auflagen und in Übereinstimmung mit Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions sowie unter Bezugnahme auf den Coordinated Blanker Order 45-935 – Exemptions From Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die „Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten”) werden die Einheiten Käufern mit Wohnsitz in den kanadischen Provinzen Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario und Saskatchewan zum Kauf angeboten. Die Einheits-Aktien und die den Einheiten zugrunde liegenden Warrant-Aktien sind nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen voraussichtlich sofort frei handelbar, wenn sie an Käufer mit Wohnsitz in Kanada veräußert werden. Die im Rahmen der Platzierung verkauften Einheiten können nach den geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit OSC Rule 72-503 - Distributions Outside Canada („OSC Rule 72-503“) auch an Käufer außerhalb Kanadas ausgegeben werden. Dazu zählen Käufer mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten und in bestimmten ausländischen Offshore-Regionen. Der Verkauf von Einheiten an Käufer in den Vereinigten Staaten erfolgt auf Basis einer Privatplatzierung, und zwar unter Wahrung einer oder mehrerer Ausnahmeregelungen in Bezug auf die Registrierungspflicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“). Die Käufer werden angehalten, sich diesbezüglich mit ihren eigenen Rechtsberatern abzusprechen.