EMX vergibt im Gegenzug für Vorproduktionszahlungen und Royalty-Beteiligungen eine Option auf das Goldprojekt Trench in Nevada (USA) an Ridgeline Minerals

Vancouver, British Columbia, 29. Mai 2025 / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Bronco Creek Exploration Inc. mit Ridgeline Mineral Corp. („Ridgeline“, TSX-V: RDG, OTCQB: RDGMF) eine Explorations- und Optionsvereinbarung (die „Vereinbarung“) für das Oxid-Gold-Projekt Trench (das „Projekt“ oder das „Konzessionsgebiet“) in Eureka County (Nevada, USA) abgeschlossen hat. Die Vereinbarung sieht Bar- und Aktienzahlungen zugunsten von EMX über die fünf Jahre Laufzeit der Option vor. Außerdem sichert sich EMX die Möglichkeit einer NSR-Royalty-Beteiligung (Net Smelter Return, „NSR“) von 3 % und im Voraus zu entrichtende Royalty-Zahlungen bei Ausübung der Option ebenso wie bestimmter Meilensteinzahlungen.

Das Projekt Trench ist ein Oxid-Gold-System vom Carlin-Typ im Zentrum Nevadas, etwa 30 Kilometer südwestlich von Carlin (Nevada). Das Gebiet wurde bereits in den 1990er-Jahren von mehreren Gruppen anhand von Schürfgrabungen an der Oberfläche und begrenzten Bohrungen (Ergebnisse unbekannt) erkundet. Eine anomale, weitläufige Goldmineralisierung lagert in einer Schichtenabfolge aus dem Ordovizium bis zum Pennsylvanium-Perm, die von einer Reihe von tertiären Intrusionsgängen durchschnitten ist. Die Mineralisierung entlang der Kontaktzonen der Intrusionsgänge stand im Mittelpunkt des Großteils der historischen Arbeiten; die Feldarbeiten von EMX haben jedoch eine ausgeprägte Verquarzung innerhalb des ordovizischen Abschnitts aufgezeigt, eine weitgehend unreaktive siliklastische Abfolge, die eine sehr anomale „Indikator“-Geochemie und Goldmineralisierung aufweist. Diese ordovizischen Gesteine bieten ein zusätzliches höffiges Ziel, das von früheren Arbeitern weitgehend nicht berücksichtigt worden zu sein scheint und möglicherweise das Austreten von mineralisierenden Flüssigkeiten durch die Sedimentabfolge darstellt, die in der Tiefe günstiges Wirtsgestein vom Typ Carlin enthält.

EMX identifizierte das Projekt Trench durch ein regionales geochemisches Probenahmeprogramm und anschließende Kartierungen und Probenahmen, die auf anomale Gebiete jenseits der historischen Schürfgrabungen hinwiesen. EMX erwarb das Projekt mittels Absteckens von offenem Land und hat nun seine Beteiligung in jährliche Vorproduktionszahlungen und eine Royalty-Beteiligung umgewandelt. Das Projekt ist ein weiteres Beispiel für die Erweiterung des Royalty-Portfolios von EMX zu geringen Kosten und bietet gleichzeitig einen kurzfristigen Cashflow sowie eine Royalty-Beteiligung, die die Möglichkeit einer zukünftigen Wertschöpfung durch Exploration und Erschließung abdeckt. Die Vereinbarung für Trench ist die vierte Vereinbarung mit Ridgeline, das weiterhin höffige Projekte in Nevada zusammenstellt und ausbaut.