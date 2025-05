Alset AI geht Partnerschaft mit Excel Computility ein, um KI-Infrastruktur durch skalierbares PaaS-Angebot zu erweitern

Vancouver, British Columbia – 29. Mai 2025 / IRW-Press / Alset AI Ventures Inc. (TSXV:GPUS) (OTC:GPUSF) (FWB:1R60, WKN:A3ESVQ) („Alset AI“ oder das „Unternehmen“), ein Venture-Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz („KI“), das durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen Innovationen vorantreibt, gibt eine strategische Partnerschaft mit Excel Computility Service Ltd. („Excel Computility“) bekannt. Excel Computility ist ein in Richmond, British Columbia, ansässiger Anbieter von KI-optimierter Hardware, Dienstleistungen und Rechenzentrumslösungen. Die strategische Partnerschaft wurde durch einen Subunternehmervertrag (der „Vertrag“) zwischen dem Unternehmen und Excel Computility vom 28. Mai 2025 festgelegt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, das Platform-as-a-Service-Modell („PaaS“) des Alset AI-Portfoliounternehmens Lyken.AI („Lyken“) durch die Integration der fortschrittlichen Grafikprozessor-Cluster („GPU“) von Excel Computility, KI-fähigen NAS-Systemen und der Expertise im Bereich Rechenzentren erheblich zu skalieren.

Der Vertrag bleibt bis zur vollständigen Erfüllung aller Verpflichtungen (die „Laufzeit“) in Kraft. Während der Laufzeit wird Excel Computility Cloud-Computing-Hardware, Support und damit verbundene Dienstleistungen für Lyken und andere Drittkunden bereitstellen, mit denen das Unternehmen bereits vertragliche Beziehungen unterhält.

Excel Computility bringt Erfahrung im Bereich Rechenzentrumsbau mit und bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter öffentliche und private Cloud-Lösungen, Beratung für KI-Rechenzentrumsprojekte und KI-fähige NAS-Systeme. Die Infrastruktur umfasst Hochleistungsserver wie Gigabyte G292-40/45 und Supermicro SYS-821GE-TNHR, die mit 8 GPUs (H100, A100 oder A6000) ausgestattet und für die hohen Anforderungen von KI-Workloads ausgelegt sind.

Der CEO von Alset, Adam Ingrao, erklärte: „Unsere offizielle Partnerschaft mit Excel Computility ist ein wichtiger Schritt beim Ausbau der PaaS-Fähigkeiten von Lyken. Durch die Integration der fortschrittlichen Hardware- und Rechenzentrumslösungen von Excel Computility verbessern wir unsere Fähigkeit, unseren Kunden in Kanada und den Vereinigten Staaten eine skalierbare, effiziente und leistungsstarke KI-Infrastruktur bereitzustellen.“