Börsen Update Europa - 29.05. - SMI stark +1,44 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:54) bei 3.879,03 PKT und steigt um +0,48 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +3,27 %, Infineon Technologies +2,07 %, Nordex +1,96 %

Flop-Werte: IONOS Group -1,89 %, Evotec -1,63 %, Eckert & Ziegler -1,30 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:54) bei 5.405,54 PKT und steigt um +0,38 %.

Top-Werte: Adyen Parts Sociales +3,01 %, Stellantis +2,90 %, Infineon Technologies +2,07 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -1,79 %, Koninklijke Ahold Delhaize -1,24 %, Deutsche Boerse -0,85 %

Der ATX bewegt sich bei 4.446,53 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,37 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,66 %, DO & CO +0,64 %

Flop-Werte: Telekom Austria -2,55 %, UNIQA Insurance Group -2,40 %, OMV -2,35 %

Der SMI bewegt sich bei 12.373,85 PKT und steigt um +1,44 %.

Top-Werte: Alcon +0,45 %, Holcim +0,25 %, Sika +0,21 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -0,45 %, UBS Group -0,32 %, Swiss Life Holding -0,31 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:53) bei 7.839,29 PKT und steigt um +0,47 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +3,16 %, Stellantis +2,90 %, Edenred Bearer and /or registered shares +1,74 %

Flop-Werte: Thales -2,46 %, Carrefour -2,06 %, LEGRAND -0,78 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.502,28 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,38 %, Nordea Bank Abp +1,20 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,02 %

Flop-Werte: AstraZeneca -0,28 %, Essity Registered (B) -0,14 %, ABB +0,16 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 4.580,00 PKT und steigt um +1,10 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,03 %, Public Power +0,63 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,58 %

Flop-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -2,03 %, Coca-Cola HBC -1,93 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,91 %