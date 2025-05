ZenaTech entwickelt mit Quantencomputern und Künstlicher Intelligenz gesteuerte Drohnenflotten, um Waldbrände im Westen der USA zu verhindern

Vancouver, British Columbia (29. Mai 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc., (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (auf Basis Künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute seine strategische Initiative bekannt, Quantencomputing und KI-gestützte Drohnen einzusetzen, um die Erkennung, Vorhersage und Bekämpfung von Waldbränden in den westlichen und Küstenstaaten der USA zu revolutionieren. Diese innovative Lösung ist Teil des expandierenden Clear Sky-Projekts von ZenaTech, einer Initiative, die darauf abzielt, die zunehmende Bedrohung durch Wetterereignisse mit Schäden in Milliardenhöhe durch hochpräzise Umweltüberwachung mit KI-Drohnen, Drohnenschwärmen und durch Quantentechnologie verbesserte Analysen zu mindern.

„Wir wollen die Drohnentechnologie der nächsten Generation für die Abwehr einer der gefährlichsten Naturgefahren Amerikas an vorderster Front einsetzen“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Durch die Integration von Quantencomputern in unsere KI-Drohnensysteme können wir riesige Mengen an Daten über die Atmosphäre und das Gelände verarbeiten, sodass wir mit beispielloser Geschwindigkeit und Genauigkeit nahezu in Echtzeit Vorhersagen zu Waldbränden treffen und Reaktionsstrategien entwickeln können.“

Durch die Integration von Quantencomputern kann ZenaTech komplexe Datensätze weitaus schneller verarbeiten als mit herkömmlichen Methoden und so die Rohdaten der Drohnen in verwertbare Informationen für Katastrophenschutzteams, Forstbehörden und Umweltschutzbehörden umwandeln.

Mit der Drohne ZenaDrone 1000 und einer Flotte von Drohnen, die mit Wärmesensoren, Multispektralkameras und 360-Grad-LiDAR-Sensoren ausgestattet sind, können autonome Flugmissionen über eine Fläche von mehr als 300 Quadratmeilen durchgeführt werden. Diese Drohnenschwärme sammeln Umweltdaten, die dann mithilfe von Quantencomputerplattformen verarbeitet werden, um Vorhersagemodelle zu erstellen, die die Ausbreitung von Waldbränden auf der Grundlage von Gelände, Vegetationsdichte, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnissen simulieren.