Alter Wein in neuen Schläuchen Thyssen: Zerschlagungsfantasie ist nicht neu - Wie viel Potenzial bietet Sie? Dass Thyssenkrupp in seine profitablen Einzelteile zerlegt werden soll, wird nicht erst seit Anfang der Woche diskutiert. Das Gerücht steht schon lange im Raum. Doch was bedeutet das für den Aktienkurs?