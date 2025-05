Gemeinsamer Bericht von Strider und SCSP enthüllt die umfassenden, staatlich gelenkten Bemühungen der VR China, einen dauerhaften asymmetrischen Vorteil in der KI zu erlangen

WASHINGTON, 29. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Strider Technologies, Inc. („Strider"), der führende Anbieter strategischer Informationen, hat heute gemeinsam mit dem Special Competitive Studies Project (SCSP), einer überparteilichen, gemeinnützigen Initiative zur Stärkung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit der USA im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), einen neuen Bericht veröffentlicht, in dem detailliert beschrieben wird, wie die Volksrepublik China (VR China) ihre globalen KI-Ambitionen durch eine koordinierte, staatlich gelenkte Kampagne vorantreibt, die wirtschaftliches Wachstum mit militärischer Modernisierung und internationalem Engagement verbindet.

Der gemeinsame Bericht von Strider und SCSP , China's AI Infrastructure Surge: How PRC Data Centers and AI Models Bridge Military Ambitions and Global Connections (Chinas Boom im Bereich der KI-Infrastruktur: Wie Rechenzentren und KI-Modelle in China militärische Ambitionen und globale Verbindungen miteinander verbinden), dokumentiert zum ersten Mal, wie die VR China einen umfassenden landesweiten Ausbau von mehr als 250 spezialisierten KI-Rechenzentren eingeleitet hat, um ihr Ziel für 2025 zu erreichen, die für den Betrieb fortschrittlicher KI-Systeme erforderliche Rechenleistung in großem Maßstab bereitzustellen. Die Ergebnisse von Strider und SCSP zeigen, dass die tatsächliche Verarbeitungskapazität Chinas die offiziellen Ziele weit übersteigt, was auf eine viel umfassendere und längerfristige Infrastrukturkampagne hindeutet.

„Dieser Bericht sollte als strategische Warnung an die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten dienen", sagte Greg Levesque, CEO und Mitbegründer von Strider . „Die KPCh führt eine nationale Kampagne zur Erlangung von KI-Überlegenheit als Eckpfeiler ihrer geopolitischen Strategie durch, die wirtschaftliche Macht, militärische Modernisierung und globalen Einfluss miteinander verbindet. Chinas KI-Infrastruktur ist nicht nur eine nationale Kompetenz, sondern eine Plattform, um die globalen Machtverhältnisse neu zu gestalten und die Standards für die Zukunft der künstlichen Intelligenz festzulegen. Striders Forschung mit dem SCSP zeigt, wie die VR China staatliche Ressourcen und internationale Engagements nutzt, um einen Generationenvorteil in der KI aufzubauen."