Leichte Verluste trotz Zoll-Dämpfer für Trump

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas Börsen sind am Donnerstag positive Nachrichten aus den USA letztlich verpufft. Ein juristischer Dämpfer für die Zollpolitik der US-Regierung sowie überzeugende Geschäftszahlen des KI-Giganten Nvidia konnten die Stimmung der Anleger nicht nachhaltig heben. Damit gaben die wichtigsten Indizes am Ende leicht nach.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,14 Prozent auf 5.371,10 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich um bis zu 1,1 Prozent nach oben geklettert war. Außerhalb der Eurozone fiel der Londoner Leitindex FTSE 100 um 0,11 Prozent auf 8.716,45 Punkte. In der Schweiz wurde wegen des Feiertages Christi Himmelfahrt nicht gehandelt.