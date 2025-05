Nicht Nvidia: Das ist aktuell der (heimliche) Star der KI-Branche!

Gemeint ist dabei nicht Salesforce , das sich am Vortag ebenfalls mit seinem Geschäftsbericht zu Wort gemeldet hatte und dessen Kursreaktion sich am Donnerstag als Fehlzündung entpuppt (-6,0 Prozent) , sondern der Anbieter von KI-Lösungen für Unternehmen C3.ai , dem schon häufiger eine Zukunft wie die von Vorbild Palantir vorhergesagt wurde – die Aktie legt um mehr als ein Viertel zu.

Während am Donnerstag alle Augen auf die am Mittwochabend von Nvidia vorgelegten Zahlen und die Reaktion der Aktie gerichtet sind, findet das Kursfeuerwerk innerhalb der KI-Branche an ganz anderer Stelle statt.

Umsatz steigt kräftig, Verluste nur geringfügig höher

Grund hierfür sind die ebenfalls am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen, die ein starkes Wachstum über den Erwartungen der Expertinnen und Experten demonstrieren.

Gegenüber dem Vorjahr kletterten die Konzernerlöse um 25,5 Prozent auf 108,72 Millionen US-Dollar, was um 1,02 Millionen US-Dollar über den Erwartungen liegt. Damit ist dem Unternehmen ein Wachstum im Rahmen der vorherigen Quartale gelungen.

Profitabel wirtschaftete C3.ai bislang nicht, hier sind die Fortschritte aber größer ausgefallen als gedacht. Anstatt eines Fehlbetrages in Höhe von -0,20 US-Dollar pro Anteilsschein erzielte das Unternehmen -0,16 US-Dollar und damit ein Ergebnis um 4 Cent über den Erwartungen.

Nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP) erzielte C3.ai einen auf die Anteilseigener entfallenden Nettoverlust in Höhe von 79,7 Millionen US-Dollar beziehungsweise -0,60 US-Dollar pro Aktie. Das stellt gegenüber dem Vorjahresquartal (-72,9 Millionen US-Dollar; -0,59 USD-Dollar) eine geringfügige Verschlechterung dar, die durch höhere Kosten in allen Kategorien verantwortet wurde.

US-Luftwaffe stockt Auftrag deutlich auf, Guidance zufriedenstellend

Über die höheren Verluste sind Anlegerinnen und Anleger aber aus zwei guten Gründen bereit hinwegzusehen. Einerseits fiel die Prognose für das kommende Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr zufriedenstellend aus und andererseits hat das Unternehmen einen lukrativen Regierungsauftrag erhalten.

Für das kommende Quartal rechnet das Management um CEO Thomas Siebel mit einem Erlös on Höhe von 100,0 bis 109,0 Millionen US-Dollar. Im Gesamtjahr soll der Konzernumsatz bei 447,5 bis 484,5 Millionen US-Dollar liegen. Damit wurde die Midpoint-Guidance den Analystenerwartungen in Höhe von 466,09 Millionen US-Dollar gerecht. Der operative Verlust soll dabei bei 65 bis 100 Millionen US-Dollar liegen, was gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr eine gewaltige Verbesserung darstellen würde.

Daneben gab C3.ai bekannt, dass ein Auftrag der US-Luftwaffe, der bislang mit 100 Millionen US-Dollar dotiert war, deutlich aufgestockt wurde. Bis Oktober 2029 liegt jetzt eine Mittelzusage von bis zu 450 Millionen US-Dollar vor. C3.ai soll hierfür eine Plattform entwickeln, die unter anderem Wartungszyklen und fällige werdende Instandhaltungsarbeiten vorhersagt.

Diese Entwicklung kommt bekannt vor

Hochdotierte Regierungsaufträge? Das kommt Anlegerinnen und Anleger bekannt vor! Damit begann der steile Aufstieg von KI-Softwareliebling Palantir. Dementsprechend gewinnt die Story, dass C3.ai das nächste Palantir sein könnte, am Donnerstag wieder an Fahrt.

Die Aktie konnte sich zeitweise um fast 30 Prozent steigern und nach einer scharfen Korrektur in den vergangenen Wochen erstmals seit Mitte Februar einen Kurs von 30 US-Dollar erreichen. Gegenüber dem Jahreswechsel steht aber noch immer ein Verlust von rund 15 Prozent zu Buche, während das Plus gegenüber dem Stand vor einem Jahr etwa 23 Prozent beträgt.

Fazit: Es gab schon deutlich schlechtere Stories

Wie für Unternehmen, die noch nicht profitabel wirtschaften, ist eine Bewertung nur schwer vorzunehmen. Das Wachstum ist mit Steigerungsraten von 25 Prozent hoch, aktuell aber noch mit einer Ausweitung der Verluste verbunden. Ein Problem ist das jedoch nicht, da C3.ai über liquide Mittel in Höhe von 747,7 Millionen US-Dollar zur Verfügung stehen und das Unternehmen sonst keine Schulden hat.

In diesem Jahr soll ein großer Schritt in Richtung Profitabilität gelingen, das ist mit ein Grund für den starken Kursanstieg am Donnerstag. Von Analystinnen und Analysten wird diese aber nicht vor dem Geschäftsjahr 2028 erwartet. Noch ist der Weg also weit und dürfte dementsprechend mit hoher Volatilität verbunden sein. Wer von der Story als nächstem Palantir überzeugt ist, kann hier eine kleine Risikoposition aufbauen. Sollte der KI-Trade aber in Schwierigkeiten geraten, drohen auch hier (vorübergehend) hohe Kursverluste.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die C3.ai Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +25,18 % und einem Kurs von 25,53EUR auf Tradegate (29. Mai 2025, 18:53 Uhr) gehandelt.