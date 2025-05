Osteuropa als Outperformer Die polnische Kursraketen starten durch, aber auch Taurus-Raketen nach Russland? +++Warschauer Börse als Outperformer+++Hohes BSP-Wachstum in Polen+++Polen vor wichtiger Stichwahl+++Ungarn als beliebter Investitionsstandort+++Aktien in Georgen auf Allzeit-Hoch++ Merz sorgte für Unruhen der Koalition durch die Aufhebung der Reichweitenbeschränkung+++Ukraine legt mit Drohnenangriffen Flughäfen in Russland lahm++Wichtige Verhandlungen am 2. Juni in Istanbul++Nvidia mit guten Zahlen+++NASDAQ bald mit neuem Allzeit-Hoch?+++hohe Renditen bei Staatsanleihen als erste Warnzeichen++schwierige Haushaltverhandlungen in den USA und in Deutschland+++US-Handelsgericht stoppt einige US-Zölle von Trump++Bitcoin mit neuem Allzeit-Hoch+++Gold/Silber weiter gefragt+++