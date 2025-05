Evonik Industries - Aktie stürzt ab - 29.05.2025

Mit einer Performance von -5,85 % musste die Evonik Industries Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Evonik Industries in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,17 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evonik Industries Aktie damit um -5,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,64 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +13,97 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,25 % geändert.

Evonik Industries Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,40 % 1 Monat -2,64 % 3 Monate +0,17 % 1 Jahr -5,54 %

Informationen zur Evonik Industries Aktie

Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,90 Mrd.EUR wert.

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der DAX und MDAX Verluste verzeichnen, können der SDAX und S&P 500 leichte Gewinne verbuchen. Ein Blick auf die Top- und Flopwerte zeigt spannende Entwicklungen.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 18,90 auf 20,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Mittwochabend an die jüngsten Quartalsergebnisse an. Die …

Evonik Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evonik Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evonik Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.