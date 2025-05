Nvidia nach den Zahlen: Das sagen jetzt die Analysten!

Am Ende war vor den am Mittwochabend von Nvidia vorgelegten Quartalszahlen nur die Spannung noch höher als die Erwartungen. Die zum Stillstand gekommene Erholungsrallye am US-Aktienmarkt wartete auf neue Impulse, während Anleger auf eine Fortsetzung des KI-Trades hofften.

Und tatsächlich konnte der KI-Überflieger erneut ein starkes Ergebnis abliefern, und dass, obwohl die von Ex-Präsident Joe Biden verhängten sowie von Donald Trump zunächst verschärften Exportbeschränkungen für den H20-Prozessor, der von Nvidia für den chinesischen Markt entwickelt wurde, für Mindereinnahmen in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar sorgten.