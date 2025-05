Plutos Vorstände beteiligen sich an Tigris Capital

Mit großer Freude und auch etwas Stolz können wir bekanntgeben, dass sich der Vorstand der Plutos Vermögensverwaltung AG entschieden hat, sich als Gesellschafter an der Tigris Capital GmbH zu beteiligen.



Was als Fonds-Projekt mit viel Idealismus und klarer Überzeugung vor vier Jahren begann, entwickelt sich nun weiter: Mit diesem Einstieg gewinnt Tigris Capital nicht nur zusätzliche finanzielle Ressourcen, sondern vor allem Zugang zu einem wertvollen Netzwerk, tiefem Marktwissen und einer starken unternehmerischen Perspektive.



Uns eint die Überzeugung, dass der Markt für Small- & Micro-Caps hochinteressante Chancen bietet – gerade dort, wo andere wegsehen. Diese gemeinsame Sichtweise war von Anfang an die Grundlage unserer Gespräche – und ist jetzt das Fundament für eine gemeinsame Partnerschaft.



Unser Ziel ist ambitioniert, aber klar definiert:

Den Tigris Small & Micro Cap Growth Fund in den kommenden Jahren zu einem Volumen im mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbereich auszubauen, dabei fokussiert, diszipliniert und unabhängig zu bleiben – im Denken wie im Investieren.



Unserer besonderer Dank gilt Kai Heinrich, der diesen Prozess maßgeblich koordiniert und mit viel Engagement und Verlässlichkeit vorangetrieben hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass Gespräche über Beteiligungen so offen, zielorientiert und partnerschaftlich verlaufen.



Wir sind dankbar für das Vertrauen, das uns hiermit entgegengebracht wird – und wir freuen uns sehr auf das, was wir gemeinsam gestalten werden.

Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie auf unserer Website