Blockchain-Anwendungen werden die Zukunft der globalen Industrie verändern

Finanzwesen, Technologie, Marken- und Konsumgüter sowie Sport und Unterhaltung werden in den nächsten 25 Jahren durch Blockchain positiv verändert werden

Die kontinuierliche Weiterentwicklung definierter Anwendungsfälle für Blockchain-Technologie im Bereich Kryptowährungen und Stablecoins, die Tokenisierung realer Vermögenswerte, dezentrale Anwendungen, Wallets zur Selbstverwahrung und Zahlungen werden wesentliche disruptive Faktoren sein. Die Konvergenz von KI und Krypto wird ebenfalls Auswirkungen haben

Die Ergebnisse umfassen Einblicke und Interviews mit leitenden Angestellten bei: Visa, Standard Chartered, Polygon, Google, Aptos, Manchester City Football Club, McLaren Racing und Franklin Templeton

SAN JOSE, Kalifornien, 30. Mai 2025 /PRNewswire/ -- OKX, eine führende Kryptobörse und globales Onchain-Technologieunternehmen, hat heute in Zusammenarbeit mit Blockworks Research, einer Krypto-Forschungsplattform, einen Bericht mit dem Titel „The Future of Blockchain Applications: Reshaping Global Industries" veröffentlicht, der untersucht, wie Finanzwesen, Technologie, Marken und Konsumgüter sowie Sport und Unterhaltung in den nächsten 25 Jahren durch Blockchain-Anwendungen verändert werden.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die kontinuierliche Entwicklung definierter Anwendungsfälle für Blockchain – Kryptowährungen und Stablecoins, Tokenisierung realer Vermögenswerte, dezentrale Anwendungen (dApps), Wallets zur Selbstverwahrung und Zahlungen – als wichtiger Disruptor in diesen wichtigen Wirtschaftssektoren fungieren wird. Untersuchungen zeigen, dass das Gesamtvermögen an tokenisierten realen Vermögenswerten bis 2030 600 Mrd, USD erreichen könnte, wobei bis 2027 möglicherweise 10 % des globalen BIP tokenisiert und in der Blockchain gespeichert sein könnten.

Der Bericht kommt außerdem zu dem Schluss, dass KI und Kryptotechnologie zusammenwachsen werden, was eine effektivere Programmierung und Fehlerbehebung ermöglicht, wobei Kryptotechnologie starke Anreize für KI-Schulungen und -Implementierungen schafft.

Laut dem Interviewpartner und Leiter der Web3-Strategie bei Google Cloud, Rich Widmann, ist „Blockchain ein Druckbehälter für Innovationen ... [In 20 Jahren sehen wir] eine Welt, in der digitale Intelligenz nahtlos in digitaler Form Transaktionen durchführen kann und so alltägliche Aufgaben und Interaktionen verbessert, ohne dass herkömmliche Geräte erforderlich sind. Dies spiegelt das umfassendere Bestreben wider, KI mit Blockchain zu integrieren, um den Handel und die Kodifizierung von Vereinbarungen effizienter zu gestalten."