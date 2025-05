DeFi Technologies und Misyon vereinbaren die Einführung innovativer Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte in der Türkei

Strategische Expansion in die Türkei: DeFi Technologies geht eine Zusammenarbeit mit Misyon Bank und Misyon Kripto ein, um ETPs einzuführen und türkischen Anlegern einen alternativen Zugang zu digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin und Ethereum zu bieten.

DeFi Technologies geht eine Zusammenarbeit mit Misyon Bank und Misyon Kripto ein, um ETPs einzuführen und türkischen Anlegern einen alternativen Zugang zu digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin und Ethereum zu bieten. Einen wachstumsstarken Markt erschließen: Die Türkei zählt zu den führenden Ländern bei der Einführung von Kryptowährungen, was auf die Inflation, die Währungsschwankungen und eine digital affine Bevölkerung zurückzuführen ist. Über 50 % der Anleger besitzen digitale Vermögenswerte.

Die Türkei zählt zu den führenden Ländern bei der Einführung von Kryptowährungen, was auf die Inflation, die Währungsschwankungen und eine digital affine Bevölkerung zurückzuführen ist. Über 50 % der Anleger besitzen digitale Vermögenswerte. Globale Wachstumsdynamik: Die Partnerschaft steht im Einklang mit der breiteren Strategie von DeFi Technologies, im Nahen Osten, Asien und Afrika durch wichtige institutionelle Partnerschaften und lokalisierte Produktangebote zu expandieren.

TORONTO, 30. Mai 2025 /PRNewswire/ -- (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") schließt, und seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs") , die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, freuen sich, ihre strategische Zusammenarbeit mit der Misyon Bank und ihrer Krypto-Handelstochter Misyon Kripto bekannt zu geben, die die Einführung einer Reihe innovativer digitaler Anlageprodukte für türkische Anleger vorbereitet.

Diese Zusammenarbeit vereint die weltweite Führungsposition von DeFi Technologies im Bereich digitaler Finanzprodukte mit der regulatorischen Stärke und lokalen Marktkenntnis von Misyon in der Türkei. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Valour, die ETPs an den wichtigsten europäischen Börsen emittiert, wird DeFi Technologies türkischen Anlegern institutionelle Engagements in führenden digitalen Vermögenswerten anbieten.

ETP-Produkte ähneln traditionellen Aktien und Schuldtiteln, die an Börsen gehandelt werden. Durch das börsengehandelte Format von Valour werden Anlageprozesse vereinfacht und gängige Hindernisse für Anleger, denen direkte Investitionen in Kryptowährungen zu komplex erscheinen, abgebaut.

Diese ETPs bieten einen sicheren, einfachen und regulierten Zugang zu digitalen Vermögenswerten über vertraute Anlagekanäle. Dieses Modell reduziert die technische und verwaltungstechnische Komplexität, die typischerweise mit direkten Kryptowährungsinvestitionen verbunden ist, insbesondere für private und institutionelle Anleger, die neu in dieser Anlageklasse sind.