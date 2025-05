COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zum Sofortprogramm der Regierung

Klar, Fortschritte werden schnell zur Selbstverständlichkeit, aber es ist trotzdem gut, wenn es sie gibt. Wir Bürger müssen auch nicht dankbar sein. Wir erarbeiten ja das alles. Aber wir wollen, dass es vorwärts oder aufwärts geht. Die Bewegung ist das Entscheidende. Stillstand oder Rückschritt machen uns wahnsinnig. Also haben Merz, Klingbeil und sogar Söder recht, wenn sie unbedingt und schnell etwas in Bewegung bringen wollen. Leider besteht die Gefahr, dass die Regierungsmannschaft den Mund zu voll nimmt. Und dass sie sich verzettelt. Den Wolf zu bejagen, scheint ihr wichtiger zu sein, als die Bildung. Zum Beispiel. Schon in der Mitte des Jahres sollen wir etwas von positiven Veränderungen merken. Bis dahin sind es nur noch Wochen. Aber wenn es dann doch schon eine kleine Vor-oder Aufwärtsbewegung gegeben haben wird, werden wir vielleicht ein wenig hoffnungsvoll./yyzz/DP/zb