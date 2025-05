Frühjahr 2025 wohl deutlich zu trocken

OFFENBACH (dpa-AFX) - Wie war das Wetter im Frühjahr 2025? An diesem Freitag will der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach Bilanz ziehen. Insbesondere das Thema Trockenheit war in den vergangenen Wochen ein Problem, wie ein Sprecher des DWD sagte. Nur die Frühlinge der Jahre 1893 und 2011 waren laut den zunächst noch vorläufigen Werten vor dem meteorologischen Sommeranfang am 1. Juni trockener als der diesjährige.

Dafür waren die Monate März, April und Mai im Schnitt kälter als in den vergangenen Jahren. "Da liegen wir bisher bei 9,7 Grad Durchschnittstemperatur", führte der Sprecher aus. Am Wochenende könne es allerdings nochmals relativ warm werden, sodass es durchaus sein könne, dass sich das Temperaturmittel noch ändere. Das Frühjahr 2024 war in Deutschland das wärmste seit Messbeginn gewesen./lfo/DP/zb