Israel ruft Menschen im Norden von Gaza zu Evakuierung auf

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung in mehreren Gebieten im Norden des Gazastreifens zur unverzüglichen Evakuierung aufgerufen. "Terroristische Organisationen führen Sabotageaktivitäten in den Gebieten durch und daher wird die Armee ihre Offensivaktivitäten dort ausweiten, um die Fähigkeiten der terroristischen Organisationen zu zerstören", schrieb ein Militärsprecher auf der Plattform X.

Die Gebiete seien nun "gefährliche Kampfzonen", hieß es weiter. Die Menschen sollen sich nach den Worten des Armeesprechers in Richtung Westen begeben. In dem Post waren das vorgesehene Angriffsgebiet sowie die Gegenden, in die sich die Menschen begeben sollen, mit Hilfe einer Grafik gekennzeichnet.

Israel kämpft seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen. Vor knapp zwei Wochen startete die Armee eine neue Großoffensive in dem Küstengebiet. Täglich wurden Dutzende Tote gemeldet. Erklärtes Ziel Israels ist es, die Hamas vollends zu zerschlagen sowie die noch immer von Extremisten festgehaltenen Geiseln freizubekommen. An Israels Vorgehen gibt es international Kritik./rme/DP/zb