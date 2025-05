Gridora unterzeichnet erste Absichtserklärung mit dem Abu Dhabi Projects and Infrastructure Centre zur Beschleunigung der Umsetzung von Verkehrsinfrastrukturprojekten im Wert von 35 Mrd. AED ABU DHABI, VAE, 30. Mai 2025 /PRNewswire/ - Gridora, die neue Infrastrukturplattform von ADQ, IHC und Modon Holding, hat ihre erste Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit dem Abu Dhabi Projects and Infrastructure Centre (ADPIC) …