BERENBERG stuft Nestle auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 90 auf 87 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Lebensmittelkonzern wiege der Gegenwind durch Wechselkursentwicklungen das organische Wachstum auf, schrieb Fulvio Cazzol in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Experte sieht hier eine Belastung im laufenden Jahr und passte seine Schätzungen an./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2025 / 18:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 94,08EUR auf Lang & Schwarz (30. Mai 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Fulvio Cazzol

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 90

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A