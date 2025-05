Ölpreise geben leicht nach - Warten auf Entscheidungen der Opec+ Die Ölpreise haben am Freitagmorgen leicht nachgegeben. Damit steuern die Ölnotierungen auf die zweite Verlustwoche in Folge zu. Am Wochenende wird eine neuerliche Produktionserhöhung des Öl-Förderverbundes Opec+ erwartet. Ein Barrel (159 Liter) …