Devisen Euro startet mit leichten Verlusten in Tag mit vielen Daten Der Kurs des Euro hat am Freitag zunächst etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel mit 1,1347 Dollar etwas weniger als am Vorabend. Nach einem anfänglichen, kurzen Rutsch bis auf fast 1,12 Dollar hatte der Eurokurs am …