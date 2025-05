DAX geht auf Tauchstation

Mit weiter fallenden Notierungen schwinden die Chancen auf einen erfolgreichen Anstieg an die übergeordnete Zielmarke von 24.566 Punkten. Dieses Niveau dürfte jetzt erst bei einem Sprung über die bisherigen Rekordstände von 24.325 Zählern erreicht werden. Kommt es auf der Unterseite zu einem nachhaltigen Kursrutsch mindestens unter 23.746 Punkte, müssten erneut die Märzhochs bei 23.476 Punkten als Unterstützung einspringen. Sämtliche Notierungen unter diesem Support würden unweigerlich eine längere Konsolidierung in Richtung 23.000 Punkte und darunter 22.023 Zähler nach sich ziehen und sich für eine entsprechende Positionierung anbieten. Bislang allerdings hält auch der kurzzeitig am 8. Mai etablierte Aufwärtstrend nach Stand.

Aktuelle Lage