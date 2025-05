Noch mehr Ärger für BYD? Konkurrent dreht auf!

Mit umfassenden Preissenkungen für viele Modelle hat E-Fahrzeughersteller BYD in dieser Woche für viel Ärger unter Anlegerinnen und Anleger gesorgt. Die Aktie fällt seit Tagen wie ein Stein hat und gegenüber ihrem Allzeithoch bereits knapp 18 Prozent an Wert verloren.

Umsatz- und Auslieferungszahlen legen weiter zu

In die Reihe zunehmend erfolgreicher Konkurrenten reiht sich nach den am Donnerstagmittag veröffentlichten Quartalszahlen auch Li Auto ein. Das Unternehmen überzeugt Kundinnen und Kunden mit Fahrzeugen, die über sogenannte Range-Extender verfügen. Das sind kleine Verbrennungsmotoren, die die Reichweite bei Bedarf erhöhen können, was für eine größere Flexibilität und eine geringere "Reichweitenangst" sorgt.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 1,1 Prozent auf 3,57 Milliarden US-Dollar, womit die Erwartungen um 80 Millionen US-Dollar übertroffen werden konnten. Die Fahrzeugauslieferungen legten um 15,5 Prozent auf knapp 93.000 Fahrzeuge zu.

Fahrzeugmarge behauptet, Nettogewinn gesteigert

Der bereinigte Gewinn pro Aktie (American Depository Share) lag bei 0,13 US-Dollar, was die Prognose um 4 Cent übertroffen hat. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 0,17 US-Dollar je Anteilsschein bedeutet das einen Rückgang um 3 Cent.

Ohne Berücksichtigung von Bereinigungen konnte der Nettoertrag jedoch um 9,4 Prozent gesteigert werden, und zwar von (umgerechnet) 82,0 Millionen US-Dollar auf 89,8 Millionen US-Dollar. Während die Fahrzeugmarge um 50 Basispunkte auf 19,8 Prozent gesteigert werden konnte, fiel die Bruttomarge für den Gesamtkonzern um 0,1 Prozentpunkte auf 20,5 Prozent.

Neue Modelle vor Verkaufsstart, weiteres Wachstum erwartet

Für das kommende Quartal erwartet Li Auto 123.000 bis 128.000 verkaufte Fahrzeuge, was gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 13,3 bis 17,9 Prozent entsprechen würde. Daraus soll ein Umsatzergebnis zwischen 4,5 und 4,7 Milliarden US-Dollar erzielt werden, was unter der Konsensschätzung von 4,82 Milliarden US-Dollar entspricht und auf einen Anstieg von 2,5 bis 6,7 Prozent hindeutet.

Die Schere zwischen Auslieferungen und Umsatzentwicklung zeigt, dass sich auch Li Auto dem Wettbewerb nicht entziehen kann und niedrigere Verkaufspreise für seine Fahrzeuge erzielt. Nach dem erfolgreichen Ausbau der Produktionskapazitäten dürften die Fahrzeugmargen trotz geringerer Verkaufserlöse aber stabil bleiben beziehungsweise weiter wachsen.

Mit Blick auf die Modellpalette will das Unternehmen im Juli den Verkauf seines i8-Modelles starten, im September soll dann der i6 folgen. Während der i8 als Luxus-Van eher ein Nischenprodukt ist, greift der i6 als vollelektrischer Luxus-SUV vor allem Konkurrenzprodukte wie den Porsche Cayenne an.

Aktie gefragt, aber noch immer hinter BYD

Dass die Umsatzprognose für das kommende Quartal unter den Erwartungen lag, sahen Investoren Li Auto angesichts der robusten Margenentwicklung in einem zunehmend härter geführten Preiskampf nach. Am Handelsplatz in New York waren die Anteile gefragt und legten um 2,1 Prozent. Zwischenzeitlich hatten die Kursgewinne noch deutlich höher gelegen.

Gegenüber dem Jahreswechsel hat Li Auto bereits knapp 19 Prozent an Wert gewonnen. Im Vergleich zum Stand vor 12 Monaten stehen sogar Kursgewinne in Höhe von 41 Prozent zu Buche. Damit besteht gegenüber BYD aber noch immer erhebliches Aufholpotenzial: Die Anteile des Branchenprimus haben im selben Zeitraum zwei Drittel an Wert gewonnen.

Fazit: Bewertungsdifferenzen sprechen für Aufholjagd

Mit Blick auf die Bewertung sollte es für Li Auto mittelfristig ein Leichtes sein, die Performancelücke zu schließen. Für das laufende Geschäftsjahr sind die beiden mit KGVs von 20,4 und 20,3 fast gleich bewertet, für 2026 zeigen sich jedoch erste Unterschiede.

Hier wird für BYD das 16,5-Fache der erwarteten Gewinne verlangt, für Li Auto nur das 15,4-Fache. Als Premiumhersteller mit deutlich höheren Margen wäre ein deutlicher Bewertungsaufschlag für Li Auto jedoch gerechtfertigt. Anstatt immer nur auf BYD zu schauen, sollten Anlegerinnen und Anleger daher auch ein Investment in Li Auto in Betracht ziehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion