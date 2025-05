Großer Auftrag festigt den Kurs!

Die Nordex-Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bisher insgesamt etwa 57 GW an Windenergieleistung in über 40 Märkten implementiert und erreichte im Jahr 2024 einen Konzernumsatz von circa 7,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat gegenwärtig über 10.400 Angestellte. Der Fertigungsverbund umfasst Produktionsstätten in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, den USA und Mexiko. Das Produktportfolio fokussiert sich auf Onshore-Turbinen, insbesondere der Leistungsklassen von 4 bis über 6 MW, die auf die Marktbedürfnisse von Ländern mit eingeschränkten Ausbauflächen sowie von Regionen mit limitierten Netzkapazitäten abgestimmt sind. Aktuell hat die Nordex Group in Frankreich zwei neue Aufträge über die Lieferung und Errichtung von Windenergieanlagen für zwei separate Windparks mit einer installierten Gesamtleistung von 64,7 MW erhalten.

Die Aktie von Nordex wird seit April 2005 gehandelt. Das Allzeithoch bei 34,58 Euro von Mitte November 2007 wurde bis dato nicht mehr erreicht. Doch der Zwang zur ständigen Weiterentwicklung der Produkte und die zunehmende Konkurrenz lasteten auf den Gewinnen. So wurde eine lange Serie mit Bilanzverlusten erst im Jahr 2024 beendet. Für den Zeitabschnitt 2025 bis 2027 ist ein Gewinnplus von 87 Prozent geplant. Dies kommt auch bei den Aktionären an. Speziell ab Februar 2025 ist ein beträchtlicher Kursanstieg zu beobachten. So legte der Aktienkurs von Mitte Februar 2025 bis Mitte März um knapp 58 Prozent zu. Es folgte eine starke Konsolidierung, wo das Papier am Höhepunkt des durch den sogenannten Liberation Day hervorgerufenen Kurseinbruchs in der Spitze um 27 Prozent nachgab. Der Kurs drehte erst an der Unterstützung bei rund 12,93 Euro wieder ins Plus. Dabei war das Tempo der anschließenden Kurserholung beinahe so groß wie beim Kurseinbruch. Aktuell ist wieder ein wenig Ruhe in die Kursentwicklung gekommen, wobei der Widerstand bei 18,34 Euro zweimal getestet, aber nicht überschritten wurde. Möglicherweise sorgt der jüngste Auftrag aus Frankreich für eine Überwindung dieses Widerstandes. Dabei könnte die nächste Marke bei 20,10 Euro angelaufen werden.

Nordex SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Nordex SE bis auf 20,41 Euro ausgehen, könnten durch einen Call-Optionsschein (WKN MK3BCX) überproportional mit einem Omega von 3,11 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 53 % und dem Ziel bei 20,41 Euro (4,35 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 30.06.2025 eine Rendite von rund 37 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 16,66 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 30 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,22 zu 1, wenn bei 16,66 Euro (2,22 Euro beim Schein) eine Stop-Loss-Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK3BCX Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 3,11 – 3,13 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 19,00 Euro Basiswert: Nordex SE akt. Kurs Basiswert: 18,08 Euro Laufzeit: 20.03.2026 Kursziel: 4,35 Euro Omega: 3,11 Kurschance: + 37 Prozent Quelle: Morgan Stanley

