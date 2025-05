Zweistellige Kursgewinne: Diese KI-Perle hat geliefert!

Besonders erfolgreich sind die vergangenen Jahre für die Anlegerinnen und Anleger von UiPath, einem ursprünglich aus Rumänien stammenden Spezialisten für Automatisierungsprozesse nicht verlaufen.

Gegenüber ihrem IPO-Preis von 56,00 US-Dollar hatte die Aktie zwischenzeitlich 83 Prozent an Wert verloren. Nach dem Erreichen eines neuen Allzeittiefs vor einigen Wochen setzte aber eine Erholung ein. Die dürfte am Freitag an Fahrt gewinnen, denn das Unternehmen hat sich am Donnerstagabend mit starken Zahlen und einer zuversichtlichen Prognose zu Wort gemeldet.