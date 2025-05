Germany Trade & Invest / Richtungswahl in Polen? / Stichwahl um das ...

Richtungswahl in Polen? / Stichwahl um das Präsidentenamt am 1. Juni Berlin/Warschau, Polen (ots) - Am Sonntag wählen die Polinnen und Polen ein neues Staatsoberhaupt. In der Stichwahl stehen sich zwei Kandidaten gegenüber: Rafal Trzaskowski, Oberbürgermeister von Warschau und Vertreter der liberal-konservativen Regierungspartei Bürgerplattform (PO), sowie Karol Nawrocki, Kandidat der nationalkonservativen Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) und Leiter eines staatlichen historischen Instituts. Der Wahlkampf wurde von mehreren zentralen Themen geprägt, darunter das Gesundheitssystem, Wohnraummangel, Migration, das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche, der Krieg in der Ukraine sowie Polens Rolle in der EU.

"Trotz ideologischer Gegensätze gibt es auch inhaltliche Überschneidungen bei beiden Kandidaten. Trzaskowski und Nawrocki unterstützen Großprojekte wie den geplanten Zentralflughafen CPK und das Atomkraftwerk bei Gdansk. Europäische Vorhaben wie das Freihandelsabkommen Mercosur oder Teile der EU-Klimapolitik stoßen bei beiden auf Ablehnung - wobei Nawrocki in vielen Fragen deutlich kompromissloser auftritt", erklärt Christopher Fuß von Germany Trade & Invest in Warschau. Und weiter: "Ein klarer Unterschied zeigt sich in der Haltung zur Ukraine. Nawrocki (PiS) lehnt einen Beitritt des Landes zur NATO ab, Trzaskowski (PO) hingegen hält mittelfristig eine Aufnahme in das Verteidigungsbündnis für möglich. Auch eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine sieht Nawrocki sehr kritisch".