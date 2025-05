Nach Nvidia jetzt auch Dell: Rekorde, Rekorde, Rekorde!

Für das zweite Quartal stellt Dell einen bereinigten Gewinn von 2,25 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 28,5 bis 29,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht – deutlich über den Erwartungen von 2,11 US-Dollar und 25,33 Milliarden US-Dollar. Die starke Prognose ist auf die "beispiellose Nachfrage nach unseren KI-optimierten Servern" zurückzuführen, wie COO Jeff Clarke betonte.

Im ersten Quartal erzielte Dell einen Umsatz von 23,38 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen leicht, verfehlte allerdings mit einem bereinigten Gewinn von 1,55 USD je Aktie die erwarteten 1,70 US-Dollar. Besonders stark entwickelte sich die Infrastructure Solutions Group mit einem Umsatzplus von 12 Prozent auf 10,3 Milliarden US-Dollar. Die Server- und Netzwerksparte allein setzte 6,3 Milliarden US-Dollar um – ein neuer Unternehmensrekord. Die Client Solutions Group steuerte 12,5 Milliarden US-Dollar bei, ein Anstieg um 5 Prozent.

Ein zentraler Treiber der aktuellen Dynamik ist der KI-Boom. "Allein in diesem Quartal haben wir KI-Aufträge im Wert von 12,1 Milliarden US-Dollar generiert und damit die gesamten Auslieferungen des gesamten Geschäftsjahres 2025 übertroffen. Damit verfügen wir über einen Auftragsbestand von 14,4 Milliarden US-Dollar", so Clarke weiter. Im laufenden Quartal sollen KI-Server im Wert von rund 7 Milliarden US-Dollar ausgeliefert werden – mehr als doppelt so viel wie beim bisherigen Rekord.

Auch externe Entwicklungen unterstützen den Rückenwind: Das US-Energieministerium kündigte am Donnerstag den neuen Supercomputer "Doudna" an, der auf Technologie von Dell und Nvidia basieren wird. Dell bleibt damit ein zentraler Profiteur des steigenden Bedarfs an KI-Infrastruktur – trotz steigender Produktionskosten und wachsendem Wettbewerb.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion