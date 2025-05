Verluste - Zollurteile in den USA schüren Unsicherheit

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Freitag mehrheitlich nachgeben. Das juristische Tauziehen um die US-Zölle belastete. Auf Wochensicht lagen die Märkte der Region Asien-Pazifik unterdessen im Plus.

Am Markt herrschte Unsicherheit, wie es mit den US-Zöllen weitergeht. Am Mittwoch hatte ein Gericht für internationalen Handel fast alle von Trump unter Berufung auf ein Notstandsgesetz angeordneten Zölle für rechtswidrig erklärt. Die Regierung wandte sich umgehend an die nächsthöhere Instanz. Das zuständige Berufungsgericht hob die Anordnung der New Yorker Richter am Donnerstag vorerst wieder auf. Das Berufungsgericht will den Fall nun prüfen.