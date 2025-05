GOLDMAN SACHS stuft Traton auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 27,30 auf 29,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Schnitt kappte Daniela Costa ihre operativen Ergebnisschätzungen für europäische Industriekonzerne am Donnerstag für 2025 um 8 Prozent und für 2026 um 9 Prozent. Zunehmende Konjunkturunsicherheiten machten es Investoren schwer, den Konzernprognosen zu vertrauen. Bei Traton hob sie aber ihre Schätzungen aufgrund der positiven Auftragsüberraschung im ersten Quartal./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2025 / 06:34 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 31,00EUR auf Tradegate (30. Mai 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 29,10

Kursziel alt: 27,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m