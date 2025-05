Osisko Development schliesst dritte aufgeschobene Zahlungsrate im Zusammenhang mit der Tintic-Akquisition ab und engagiert Resource Stock Digest

Montreal, Québec, 29. Mai 2025 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) - https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-advancing-cariboo ... - ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen gemäß den Bedingungen des im Mai 2022 abgeschlossenen Erwerbs einer 100 %-Beteiligung am Projekt Tintic in Utah, USA, (der "Tintic-Erwerb") beabsichtigt das Unternehmen, die dritte von fünf aufgeschobenen Zahlungen (die "dritte aufgeschobene Zahlung") an bestimmte Verkäufer des Tintic-Projekts (die "Verkäufer") in Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") zu leisten.

Die dritte, aufgeschobene, Zahlung in Höhe von 2.500.000 US$ (bzw. 3.432.750 C$ auf Basis eines USD/CAD-Wechselkurses von 1,3731) wird voraussichtlich zur Gänze in Form von Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 2,5082 C$ pro Stammaktie (basierend auf dem 20-Tage-VWAP bei Marktschluss am 26. Mai 2025) gezahlt werden, was zur Ausgabe von 1.368.610 Stammaktien an die Verkäufer zur vollständigen Erfüllung der dritten aufgeschobenen Zahlung führt.

Die Ausgabe der Stammaktien als Ausgleich für die dritte aufgeschobene Zahlung unterliegt noch der Genehmigung der TSX Venture Exchange (die "Börse").

Weitere Einzelheiten zur Akquisition von Tintic entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 25. Januar 2022 (mit dem Titel Osisko Development gibt geplante Akquisition von Tintic Consolidated Metals bekannt") und vom 30. Mai 2022 (mit dem Titel Osisko Development schließt die Akquisition von Tintic Consolidated Metals ab, legt verbindliche Strombedingungen fest und erfüllt die Bedingung für die Freigabe des Treuhandkontos für die vermittelte Zeichnungsscheinfinanzierung").

Vereinbarung über Marketingdienstleistungen

Das Unternehmen hat mit Resource Stock Digest ("RSD"), einem Unternehmen mit Sitz in Texas, mit Wirkung vom 1. Juni 2025 einen Vertrag über Marketingdienstleistungen (der "Vertrag") abgeschlossen, in dem sich RSD unter anderem bereit erklärt hat, bestimmte Werbedienstleistungen für das Unternehmen in Übereinstimmung mit Richtlinie 3.4 - Investor Relations, Werbe- und Market-Making-Aktivitäten der Börse zu erbringen.