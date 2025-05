Solarhersteller Meyer Burger stoppt Produktion in den USA

CrazyBroker schrieb 09.12.24, 16:16

Naja, wenn ich mich mal als "Muster" nehme, von meinen zwischenzeitlich 250.000 Aktien die mich insgesamt rund 7.000€ gekostet haben waren jetzt noch 333 Stk. zu 0,50€ übrig. Macht irgendwie keinen Sinn damit an Verkauf oder Gewinnmitnahmen zu denken. Also auf 500 Stück aufgestockt und einfach mal laufen lassen.



Da es vermutlich vielen so geht wie mir haben die Leerverkäufer natürlich ein Problem, keiner will wegen "100€" verkaufen und somit steigt der Kurs selbst bei kleinen Stückzahlen rasant.

Was glaubt Ihr was passiert, wenn tatsächlich neue Verträge/Finanzierungen folgen. Ich stehe in den Startlöchern nochmal zu verdoppeln, "frisst ja bei diesen Kursen kein Brot". Dann geht die Luzi aber ab, denn die Leerpositionen müssen ja gecouvert werden.



Gruss Hansi