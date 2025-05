Da staunen sogar BYD und Xiaomi: Umsatz um 81,1 Prozent gesteigert!

Dazu gehören beispielsweise Anta Sports , der nach Adidas und Nike drittgrößte Sportartikelhersteller der Welt , sowie der Broker-Anbieter Futu Holdings , dessen Aktie sich in den vergangenen zwei Jahren verdreifacht hat und dessen Aufwärtspotenzial noch nicht ausgeschöpft sein dürfte – erst recht nicht nach den am Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen.

Unter chinesischen Basiswerten sind aktuell BYD und Xiaomi die Lieblinge der Anlegerinnen und Anleger, während das Interesse beispielsweise an Alibaba spürbar nachgelassen hat. Der Grund hierfür ist das hohe Unternehmenswachstum der beiden. Wie so oft, wenn sich der Blick von Investoren auf einige wenige Werte verengt, geraten aber andere, noch vielversprechendere Unternehmen aus dem Blick.

+81,1 Prozent: Explosives Umsatzwachstum!

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum legten die Erlöse des Brokers-Anbieters um beeindruckende 81,1 Prozent zu. Damit kann das Unternehmen Xiaomi (+47,4 Prozent) und BYD mühelos das Wasser reichen. Der Konzernumsatz von 603,4 Millionen US-Dollar konnte die Erwartungen der Analysten so um 11,2 Millionen US-Dollar übertreffen.

Für das starke Umsatzwachstum waren einerseits eine um 30,0 Prozent höhere Anzahl an Benutzerkonten sowie andererseits eine um 140,1 Prozent höhere Trading-Aktivität der Userinnen und User verantwortlich. Die Kundeneinlagen kletterten um 60,2 Prozent auf umgerechnet knapp 106 Milliarden US-Dollar.

Gewinn steigt dank hoher Ertragsstärke kräftig

Auch beim Gewinn schnitt Futu Holdings besser ab als prognostiziert. Der pro Aktie (American Depository Share) erzielte Gewinn landete mit 1,96 US-Dollar um 0,24 US-Dollar über den Erwartungen. Im Jahr zuvor wurden mit 0,95 US-Dollar nicht mal halb so viel erwirtschaftet.

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen auf die Anteilseigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 275,4 Millionen US-Dollar. Das ergibt eine Nettomarge von 45,6 Prozent und zeigt die hohe Ertragsstärke von Futu Holdings. Zum Vergleich: Die Ertragsspanne des konkurrierenden Retail-Brokers Robinhood lag im zurückliegenden Quartal bei "nur" 36,2 Prozent.

Hohe Neukundenzahl angepeilt, neue KI-Tools vorgestellt

Genauere Angaben zu den Unternehmens- und Finanzzielen machte Futu Holdings keine. CEO Leaf Hu Li bekräftigte jedoch das angestrebte Wachstum von 800.000 neuen Kundenkonten mit Geldeingang. Vor allem in Malaysia verzeichnete das Unternehmen zuletzt ein großes Interesse, während man in Hongkong von publikumswirksamen IPOs wie dem von CATL profitierte.

Zusätzliche Impulse sollen Produktinnovationen wie der KI-gestützte Investitionsberater Futubull AI liefern, für die eine Desktop-Version mit zusätzlichem Funktionsumfang vorgestellt wurde.

Neue Zollängste machen hohen Tagesgewinn zunichte

Das starke Wachstum von Futu Holdings versetzte Investoren zunächst in Verzückung. Die Aktie startete am Donnerstag sehr stark in den Handel und erzielte mit einem Tageshöchstkurs von 118,52 US-Dollar den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten.

Die zwischenzeitlich zweistelligen Kursgewinne wurden aber vollständig abverkauft, sodass die Anteile mit einem Minus von 0,3 Prozent aus dem Handel gingen. Ursache hierfür dürften vor allem die lahmenden Handelsgespräche zwischen China und den USA sowie neue Exportbeschränkungen dieses Mal von Chip-Designern wie Cadence und Synopsys gewesen sein, die für eine erneute Eskalation des Zollkonfliktes sorgen könnten.

Fazit: Aktie völlig unterschätzt – zugreifen!

Ohne die Berücksichtigung politischer Risiken bleibt die Futu-Aktie angesichts des rasanten Wachstums sowie der hohen Ertragsstärke ein Kauf. Auch die Bewertung hat noch Luft nach oben: Für 2025 ist das Unternehmen mit rund dem 14-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet – Robinhood kommt auf mehr als das 50-fache.

Auch bei wachstumsbezogenen Kennziffern wie dem Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis (PEG) gibt Futu Holdings derzeit eine gute Figur ab. Als günstig gilt ein Wert unter 1, das Unternehmen kommt auf 0,85 und schneidet auch hier besser als Robinhood ab, das auf 4,05 kommt, was deutlich zu teuer ist. Außerdem bieten die Aktien von Broker-Anbietern in aller Regel einen Hebel auf den zugrundeliegenden Aktienmarkt.

Wer also überproportional von Kursgewinnen am chinesischen sowie anderen südostasiatischen Märkten profitieren möchte, kann auf dem aktuellen Kurs- und Bewertungsniveau von Futu Holdings nichts falsch machen und zugreifen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

