Das Chaos um die Zölle von US-Präsident Trump wird immer größer: erst die Aufhebung der meisten Zölle durch das US-Handelsgericht, dann gestern Abend die Aufhebung der Zoll-Aufhebung durch ein US-Berufungsgericht. Im Kern geht es um die Frage, wie weit die Kompetenz eines US-Präsidenten reicht innerhalb einer Demokratie. So oder so: nachdem schon Trump mit seinem Hin und Her bei den Zöllen die Verunsicherung immer höher getrieben hat, kommt nun mit diesem juristischen Kampf weitere Unsicherheit hinzu. Selbst wenn Trump vor dem Supreme Court verlieren sollte, dürften viele Zölle dennoch in Kraft bleiben. Gestern verpuffte die Aktien-Rally trotz der als positiv aufgenommenen Nvidia-Zahlen und der vermeintlichen Aufhebung der Zölle - was ist da passiert? Erstens: faktisch hat sich die Lage für Aktien nicht verbessert, eher im Gegenteil. Zweitens: Gestern fand "rebalancing" statt: raus aus Aktien, rein in Anleihen..

Hinweise aus Video:

1. Trump siegt vor Berufungsgericht – Zoll-Aussetzung erstmal aufgeschoben

2. Bitcoin-ETF mit Milliarden-Schub – Abflüsse bei Gold

Das Video "Trump-Zölle: Noch mehr Chaos - warum die Aktien-Rally verpuffte!" sehen Sie hier..