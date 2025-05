Freenet bestätigt Jahresprognose – Kurs sackt ab

Für die erfolgsverwöhnten Aktionäre von Freenet (DE000A0Z2ZZ5) war diese Veröffentlichung der Quartalsergebnisse kein Anlass zur Freude: Sowohl Umsatz als auch Gewinn bleiben hinter den Erwartungen zurück, worauf der Kurs 17 Prozent abgab und zum Börsenschluss am Donnerstag mit etwa 29,50 Euro wieder auf dem Stand von Anfang April bzw. Anfang März handelte. Der Umsatz zog um 1,7 Prozent auf 604,4 Mio. Euro an, das bereinigte operative Konzernergebnis bewegte sich mit 127,1 Mio. Euro auf Höhe des Vergleichsquartals des Vorjahres. Trotz einer Abonnentensteigerung um fast 100.000 auf 10,24 Mio. Anschlüsse und einem bereinigten operativen Ergebnisplus von 8,4 Prozent bei der digitalen TV-Sparte waipu.tv, verhinderten höhere Marketingausgaben in der Mobilfunk-Sparte einen stärkere Gewinnwachstum. Wer die Kurskorrektur zum defensiven Einstieg nutzen und bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren will, kann auf eine Zertifikate-Strategie setzen.

Discount-Strategie mit 4,4 Prozent Puffer (September)