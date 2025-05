Börsenstart Europa - 30.05. - FTSE Athex 20 stark +1,79 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.871,14 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: Formycon +1,84 %, PNE +1,81 %, SAP +1,48 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -1,34 %, AIXTRON -0,76 %, Sartorius Vz. -0,75 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:52) bei 5.385,27 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: L'Oreal +1,62 %, SAP +1,48 %, Siemens +1,39 %

Flop-Werte: Sanofi -6,30 %, Nokia -1,73 %, Prosus Registered (N) -1,30 %

Der ATX bewegt sich bei 4.444,68 PKT und steigt um +0,53 %.

Top-Werte: Wienerberger +1,30 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,07 %, Verbund Akt.(A) +0,99 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,25 %, DO & CO -0,64 %, voestalpine -0,51 %

Der SMI steht bei 12.246,20 PKT und verliert bisher -1,39 %.

Top-Werte: Lonza Group +2,19 %, Kuehne + Nagel International +2,09 %, Swiss Life Holding +2,03 %

Flop-Werte: Holcim -0,36 %, Sonova Holding -0,16 %, Roche Holding +0,02 %

Der CAC 40 steht bei 7.792,98 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: Eurofins Scientific +1,81 %, L'Oreal +1,62 %, ENGIE +1,16 %

Flop-Werte: Carrefour -7,87 %, Sanofi -6,30 %, Thales -0,22 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.497,92 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +1,79 %, Essity Registered (B) +1,60 %, Telia Company +1,25 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,65 %, Volvo Registered (B) -0,57 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,54 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.560,00 PKT und steigt um +1,79 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,10 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,00 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,97 %

Flop-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -1,93 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,74 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,35 %