Eli Lilly mit starkem 1. Quartal

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly (US5324571083) verbuchte in Q1-2025 ein Umsatzplus von 45 Prozent (!) auf 12,7 Mrd. US-Dollar gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Bruttogewinn stieg sogar um 48 Prozent auf 10,5 Mrd. US-Dollar, die Bruttomarge um 1,6 Prozentpunkte auf 82,5 Prozent. Netto blieben 2,8 Mrd. oder 3,06 US-Dollar pro Aktie stehen (vs. 2,2 Mrd. oder 2,48 US-Dollar in Q1-2024). Abermals erwiesen sich Mounjaro, ein Konkurrenzprodukt zu Novo Nordisks Wegovy, das bei Diabetes und Fettleibigkeit eingesetzt wird, sowie die „Abnehmspritze“ Zepbound als Umsatztreiber. Im gleichen Zeitraum stiegen auch die Investitionen in Forschung und Entwicklung deutlich an: Mit 2,7 Mrd. US-Dollar (+8 Prozent) wurden mehr als 20 Prozent des Umsatzes wieder ins Portfolio investiert.

