VW bietet Milliarden für Zoll-Deal – Blume verhandelt direkt mit dem Weißen Haus

Volkswagen führt laut Konzernchef Oliver Blume "faire" und "konstruktive" Gespräche mit der US-Regierung über mögliche Zollerleichterungen. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärte Blume, er habe persönlich in Washington mit dem US-Handelsministerium verhandelt und sei seither in engem Austausch. Primärer Ansprechpartner sei der US-Handelsminister, aber letztlich gehen die Themen auch über den Tisch des US-Präsidenten, sagte er.

Blume betonte, dass es bei den Verhandlungen nicht nur um Vorteile für Volkswagen gehe, sondern um Lösungen, "die generell angewendet werden könnten". Im Gegenzug für Zollzugeständnisse stellt der VW-Konzern massive Investitionen in den Vereinigten Staaten in Aussicht. "Der Volkswagen-Konzern will in den USA weiter investieren", so Blume. Bereits heute beschäftige man dort über 20.000 Menschen direkt und mehr als 55.000 indirekt. "Wir bauen Autos, Schulbusse und Lastwagen. Wir haben in eine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Rivian investiert. Darauf wollen wir mit weiteren, massiven Investitionen aufbauen", erklärte er.