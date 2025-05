SportOkay.com startet in den Niederlanden und setzt europäische Expansion fort

Innsbruck/Amsterdam (ots) - SportOkay.com, einer der führenden europäischen

Online-Händler für alpine Sportartikel, startet offiziell seine Plattform in den

Niederlanden. Nach dem Markteintritt 2024 in Frankreich und Spanien setzt das

Unternehmen seine kontinuierliche Expansion fort und bietet ab sofort auch

niederländischen Kunden ein breites Sortiment an hochwertigen Sportartikeln zu

attraktiven Konditionen. Zum Start in den Niederlanden bietet SportOkay.com 15%

Einführungsrabatt zusätzlich auf fast das gesamte Sortiment.



Vom Ijsselmeer in die Alpen und wieder retour. "Dass unser Verpackungsroboter

aus den Niederlanden stammt und jetzt Pakete dorthin zurückschickt, hat fast

etwas Poetisches", sagt CEO Konrad Plankensteiner mit einem Schmunzeln.

"Tausende Bestellungen werden täglich von ihm verpackt - ab sofort auch für

seine Landsleute. Ein schönes Beispiel dafür, wie Technologie und Handel über

Grenzen hinweg in Europa zusammenwirken."





SportOkay.com überzeugt mit einem besonders starken Sortiment im Bereich

Radsport, Outdoor, Klettern, Running sowie im Skisport. Ob Rennrad, Gravelbike

oder Mountainbike - Radfahrerinnen und Radfahrer finden hier eine große Auswahl

an hochwertiger Ausrüstung, Bekleidung und Zubehör. Besonders gefragt sind

Fahrradhelme, Funktionsbekleidung, Schuhe, Komponenten und Protektoren.

Insgesamt stehen über 350 Top-Marken und mehr als 75.000 Artikel zur Verfügung -

ideal für alle, die auf zwei Rädern sportlich unterwegs sind.



Die Niederlande zeichnen sich durch eine besonders hohe Sportbeteiligung aus.

Laut dem niederländischen Zentralamt für Statistik (CBS) treiben rund 60% der

Bevölkerung regelmäßig Sport. Auch der Markt für Sportartikel wächst

kontinuierlich - Schätzungen zufolge liegt das jährliche Marktvolumen bei rund

4,5 Milliarden Euro. SportOkay.com will diesen dynamischen Markt aktiv

mitgestalten und sich als führender Online-Anbieter etablieren.



