Austrian Alpine Open Night auf Gut Aiderbichl

Henndorf am Wallersee (ots) - Stilvolles Ambiente, internationale Gäste und

emotionale Momente prägten die Austrian Alpine Open Night am Gut Aiderbichl. Im

festlichen Rahmen des Gala-Abends wurde nicht nur Golf zelebriert, sondern es

wurden auch musikalische Akzente gesetzt: Im Mittelpunkt stand eine ganz

besondere Patenschaft - Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald übernahm die Patenschaft

eines geretteten Mini-Esel, der nun den Namen "Ryder" trägt.



Einen Tag vor dem offiziellen Start der Austrian Alpine Open 25 presented by

SalzburgerLand trafen die geladenen Gäste auf Gut Aiderbichl Golfprofis,

heimische Sportgrößen, Kulturschaffende und internationale Gäste. Beim

feierlichen Auftakt des Turniers drehte sich alles um Golf, Tiere und die

Rückkehr der Alpine Open.





Der britische Golf-Profi Luke Donald übernahm im feierlichen Rahmen die

Patenschaft für einen geretteten Mini-Esel. Auf Gut Aiderbichl hat der

freundliche Esel nun ein liebevolles Zuhause gefunden - und mit Donald seinen

prominenten Paten. Getauft wurde das Tier auf den Namen "Ryder", in Anlehnung an

Samuel Ryder, den Gründer des Ryder Cups.



Schauspielerin und Model Brigitte Nielsen warb mit ihrer charismatischen Präsenz

für Tierpatenschaften und vermittelte internationales Flair. Schauspieler und

Musiker Mark Keller begeisterte gemeinsam mit seinem Sohn das Publikum und

verwandelte den Abend in ein kleines Konzert. Zu den Gästen zählten die

designierte Landeshauptfrau Salzburgs, Karoline Edtstadler , Sportlandesrat

Martin Zauner , Startenor Piotr Beczala , Gerry Friedle alias "DJ Ötzi" , der

österreichische Eishockey-Profi Thomas Raffl und die Schauspielerin Anja Kruse .



Ein Abend, getragen von Musik, Emotion und prominenter Präsenz - mit einer

klaren Botschaft: Fairway und Engagement für Tierwohl passen perfekt zusammen.



Video: Austrian Alpine Open Night (https://youtu.be/QIEEZ4y0j7A)



