Devise in der Krise: Niemand will mehr US-Dollar haben!

Der US-Dollar befindet sich bereits seit Monaten in einer Abwertungsspirale. Sofern vor dem Wochenende nicht noch ein kleines Wunder geschieht, steht der Greenback vor seinem fünften Verlustmonat in Folge und reflektiert damit ein sinkendes Investorenvertrauen.

Die Rolle als weltweite Leitwährung wird inzwischen von allen Seiten angezweifelt. Die Ursache hierfür ist mit US-Präsident Donald Trump und seiner erratischen Regierungspolitik insbesondere im Hinblick auf Wirtschafts- und Handelsfragen schnell gefunden. Auch die ständigen Angriffe auf Institutionen, die das Fundament des US-amerikanischen Exzeptionalismus bildeten, lassen Investoren zunehmend an der Führungsrolle der USA und ihrer Währung zweifeln.

Gegenüber dem Jahreswechsel hat der US-Dollar-Index bereits um 8,4 Prozent eingebüßt. Die aktuell zu beobachtende Talfahrt insbesondere gegenüber dem Euro ist eine der rasantesten der vergangenen zehn Jahre. Auch gegenüber anderen Währungen hat der Greenback an Wert verloren.

Schwache Konjunkturdaten sorgt für weitere Verluste

Für neues Verkaufsinteresse sorgten am Donnerstag schwache Konjunkturdaten. Zwar lag die Core-PCE-Inflationsrate mit 3,4 Prozent etwas unter der Erwartung von 3,5 Prozent, dafür aber lagen sowohl die Erst- als auch die Folgeanträge für Arbeitslosenhilfe über den Prognosen.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatten sich Investoren in ihrer Hoffnung auf weiter steigende Kurse trotz schwächerer Makrodaten an den noch immer starken Arbeitsmarkt geklammert. Diese Fassade bekommt nun Risse. Daneben enttäuschten die Zahlen zu Hausverkäufen sowie geringere Konsumausgaben als erwartet.

Friedliches Treffen mit Powell, Elon Musk verlässt US-Regierung

Immerhin das Treffen zwischen Notenbankchef Jerome Powell und Donald Trump im Weißen Haus scheint weitestgehend friedlich verlaufen zu sein, wenngleich Powell seine Unabhängigkeit und die der Notenbank verteidigte und bekräftigte, keine politischen Entscheidungen zu treffen.

Für keine Entspannung in der angeschlagenen Devise sorgte dagegen der Abgang von Tesla-CEO Elon Musk in seiner umstrittenen, rechtlich fragwürdigen Rolle als Regierungsberater. Musk hatte mit seiner DOGE-Abteilung für die massenhafte Entlassung von Regierungsbeamten gesorgt und so zur Schwächung demokratischer und verfassungsmäßiger Institutionen beigetragen. Der Dollar-Index fiel am Donnerstag um weitere 0,6 Prozent.

Der Euro als Alternative zum US-Dollar? Der Markt befürwortet das!

In einer starken Verfassung präsentiert sich dagegen der Euro-Index, der einen Korb aus insgesamt sechs Währungen, darunter dem Britischen Pfund (GBP), dem japanischen Yen (JPY) und dem Schweizer Franken (CHF), abbildet. Dieser hat seit dem Jahreswechsel um 5,3 Prozent zugelegt.

Dabei profitiert die Gemeinschaftswährung auch von hohen Mittelzuflüssen in den Aktienmarkt. Angesichts der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit in den USA haben Anlegerinnen und Anleger rund um den Globus damit begonnen, Kapital umzuschichten und ihre US-Exposure zu reduzieren. Gegenüber dem US-Markt besaß der europäische Aktienmarkt zuletzt deutliche Bewertungsvorteile. Inzwischen ist aber auch der deutsche Leitindex DAX kein günstiger mehr.

Fazit: Hier ist etwas nachhaltig ins Wanken geraten

Bis vor Kurzem war der US-Aktien- und Devisenmarkt der begehrteste der Welt, doch diese Rolle ist in den vergangenen Monaten stark ins Wanken geraten, was sich in einer notorischen Dollar-Schwäche niedergeschlagen hat. Selbst die überdurchschnittlich hohen Anleiherenditen haben bislang nicht dazu geführt, dass sich die Kapitalabflüsse wieder in ihr Gegenteil verkehrt haben.

Sollte die Politik der Trump-Regierung so unberechenbar und destruktiv wie bisher bleiben, droht dem US-Dollar das endgültige aus als Leitwährung. Nicht umsonst hat Christine Lagarde zuletzt darum geworben, der Euro könne zu einer Alternative für den Greenback werden. Geht es nach den jüngsten Kursentwicklungen ist dieser Prozess gemessen am Anstieg des Euro-Index bereits im Gange.

Für Anlegerinnen und Anleger, die trotz allem weiter in US-Aktien investieren möchten, könnte das ein großer Vorteil sein: Ein starker Euro bei einem gleichzeitig schwachen US-Dollar bedeutet attraktivere Einstiegskurse. Sollte die Dollar-Schwäche jedoch anhalten, könnten Währungsverluste potenzielle Kursgewinne aufzehren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 1,133USD auf Forex (30. Mai 2025, 12:26 Uhr) gehandelt.

