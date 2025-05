Xiaomi / Xiaomi steigert Umsatz in Q1 2025 auf 111,3 Mrd. RMB - zum ...

Xiaomi steigert Umsatz in Q1 2025 auf 111,3 Mrd. RMB - zum zweiten Mal in Folge über 100 Mrd. RMB (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Premiumstrategie treibt starkes Wachstum in allen Geschäftsbereichen voran: Bereinigter Nettogewinn wächst um 64,5 Prozent auf Rekordwert von 10,7 Milliarden RMB[1]



- Umsatz übertrifft zum zweiten Mal in Folge 100-Milliarden-Marke: Xiaomi erwirtschaftet im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von 111,3 Mrd. RMB - ein Anstieg von 47,4 Prozent im Jahresvergleich.

- Rekordgewinn durch Premiumstrategie: Bereinigter Nettogewinn steigt um 64,5 Prozent auf 10,7 Mrd. RMB [1] - der höchste Quartalswert in der Unternehmensgeschichte.

- Marktführerschaft in China zurückerobert: Xiaomi belegt Platz 1 bei Smartphone-Auslieferungen in Festlandchina mit 18,8 Prozent Marktanteil - erstmals seit zehn Jahren. [2]

- Dynamisches Wachstum im EV- und IoT-Geschäft: 75.869 ausgelieferte SU7-Fahrzeuge; IoT-Umsatz steigt um 58,7 Prozent auf Rekordwert - auch bei Smart-Home-Großgeräten neue Bestmarken.