Die Angst vor der Schuldenblase

Egal, ob in den USA oder Japan. So langsam registrieren die Finanzmärkte, dass die weltweit grassierende Schuldenmacherei an ihre Grenzen stößt. In Japan erreichten die Anleihe-Renditen neue Rekordstände, nachdem der Premier die Lage des Haushalts mit der in Griechenland während der Euro-Krise verglich. Und in den USA wird mächtig darüber gestritten, ob die neuen Steuersenkungen nicht einen Finanz-Tsunami auslösen werden. Profiteur dieser Entwicklung ist der Goldpreis, der seine Korrekturphase hinter sich gelassen hat.