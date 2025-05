"Nicht genug Leute haben Absicherungen" – Warum der nächste Knall droht

"Ich sehe viel von der gleichen Selbstzufriedenheit und falschen Risikoeinschätzung, die wir vor dem Ausbruch der globalen Finanzkrise 2007 beobachtet haben", so Diggle. Bereits damals hatte er auf Volatilität gesetzt und vor Kreditblasen gewarnt – mit Milliardenrenditen für seine Investoren.

Steve Diggle, einst erfolgreicher Fondsmanager während der globalen Finanzkrise, schlägt erneut Alarm. In einem Interview mit MarketWatch zieht er Parallelen zur Zeit vor dem Crash von 2008 – und warnt vor massiven Fehlbewertungen, riskanten Krediten und einer trügerischen Marktstimmung.

Heute sieht er die Risiken nicht mehr in den Bilanzen großer Banken, sondern vor allem in Private Equity und privaten Krediten. Diese seien "missverstanden, schlecht reguliert, illiquide, falsch bewertet oder überbewertet", so Diggle. Viele dieser Vermögenswerte seien kaum zu veräußern, ohne Verluste oder Wertberichtigungen auszulösen.

Hinzu kommen strukturelle Veränderungen, die laut Diggle die Fähigkeit der Märkte zur Krisenabwehr massiv geschwächt haben. "Die Zentralbanken [sind] angesichts der enormen Haushaltsdefizite und der hohen Schulden [...] einfach nicht in der Lage, erneut eine ähnlich akkommodierende Geldpolitik zu betreiben."

Gleichzeitig sei China nicht mehr der deflationäre Exportmotor vergangener Jahrzehnte. Der globale Trend gehe nun in Richtung Deglobalisierung, Protektionismus und instabiler Lieferketten – ein Umfeld, das die Inflation anheizt und wirtschaftliche Unsicherheiten verschärft.

Besonders besorgt zeigt sich Diggle über den Zustand der US-Börsen. "Der US-Aktienmarkt, der zwei Drittel des weltweiten Gesamtvolumens ausmacht, [ist] nach den meisten Bewertungskennzahlen mittlerweile teuer." Auch die politische Lage sei ein Risikofaktor. "Die größte und mächtigste Volkswirtschaft der Welt wird von einem disruptiven und, wie manche behaupten, rücksichtslosen Kapitän gesteuert", sagte er – und sprach von potenziell "wilden Marktturbulenzen".

Er sei kein permanenter Pessimist, betont Diggle. "Ich bin kein Permabär wie Nouriel Roubini und Albert Edwards dieser Welt." Seine Warnung sei nicht ideologisch motiviert, sondern folge einer einfachen Beobachtung: "Nicht genug Leute haben Absicherungen." Als Permabär wird ein Investor bezeichnet, der konsequent in der Erwartung handelt, dass der Wert von Aktien und Anteilen unabhängig von den Marktbedingungen fallen wird.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





Die USA haben fertig! 5 Aktien für den China-Boom 5 Aktien für den China-Boom Jetzt Report kostenlos herunterladen!