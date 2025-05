Primary Hydrogen stellt erstes Explorationsprogramm für Wicheeda North vor

Calgary, Alberta – 30. Mai 2025 / IRW-Press / Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W0, OTCQB: HNATF) („Primary“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein erstes Explorationsprogramm für das Projekt Wicheeda North (das „Projekt“) in British Columbia vorzustellen. Der Schwerpunkt des Explorationsprogramms (das „Programm“) liegt auf der Bewertung des Potenzials für die Auffindung natürlicher Wasserstoffvorkommen zusätzlich zu einer bedeutenden Seltenerdmetall-(REE)-Mineralisierung. Die erste Phase des Programms wird Boden- und Bodengasprobenahmen in Verbindung mit einer konzessionsweiten geophysikalischen Untersuchung umfassen, die beide die früheren Explorationsprogramme ergänzen und erweitern sollen. Insbesondere werden im Rahmen des Programms die Bodenprobenahmen innerhalb der verbleibenden Zielzonen, die anhand der magnetischen und historischen geochemischen Anomalien ermittelt wurden, erweitert sowie elektromagnetische (EM) Flugvermessungen über dem südlichen Teil der Konzessionsgebiete absolviert, wo bislang noch keine solchen Arbeiten stattgefunden haben. Dieser Bereich fällt mit den südlichen Rändern der historischen Erkundungsprobenahmen zusammen und die Probenahmen könnten in Zukunft möglicherweise auf dieses Gelände ausgedehnt werden. Das Projekt weist Potenzial für eine Seltenerdmetallmineralisierung auf, da es innerhalb eines günstigen geologischen Gürtels liegt, der bekanntermaßen eine in Karbonatit gelagerte Seltenerdmetallmineralisierung enthält, wie dies in der Main Zone des Projekts Wicheeda, nur 5 Kilometer weiter südöstlich, der Fall ist. Das Seltenerdmetallprojekt Wicheeda im Besitz von Defense Metals Corp. grenzt im Südwesten an das Projekt und beherbergt eine NI 43-101-konforme[1] nachgewiesene und angedeutete Ressource von 29,3 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 2,27 % TREO (gesamte Seltenerdmetalloxide) sowie eine vermutete Ressource von 5,7 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,4 % TREO.

„Anomale Cäsiumwerte (Ce) in Bodenproben lassen eine räumliche Verteilung erkennen, die jener der REE-Lagerstätte Wicheeda entspricht, die 5 km in Streichrichtung liegt. Diese Ausrichtung, kombiniert mit einer gut definierten kreisförmigen magnetischen Anomalie, unterstreicht das starke geologische Potenzial. Die neu identifizierten Bodenziele verstärken die Explorationsmöglichkeiten des Projekts weiter“, so Peter Lauder, seines Zeichens VP Exploration bei Primary Hydrogen Corp.